Ühe tänava nimi on Tartus rohkesti lehepinda saanud ning koos sellega ulatusliku arutelu. Tegelikult on neid tänavanime küsimusi meil ka varem ju üleval olnud. Tõstan ka siis ühe, mis vaidlust ei tohiks põhjustada: kuidas meil on Vene tänav? Miks meil on ka sama nime kandvad bussipeatused? Vene tänavast saagu Ukraina tänav! Vene bussipeatused olgu minevik.