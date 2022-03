Sette läbilõigetes võib sageli märgata turba ja liiva vaheldumist. Kui turbakihi peal on liiv, näitab see mere pealetungi, selgitas geoloog Alar Rosentau. FOTO: Margus Ansu

Mereveetase ja sellega koos ka rannavöönd on Läänemere nõo idaosas teinud pärastjääajal läbi suuri muutusi, millega on kaasas käinud ka esiajaloolise asustuse nihkumine kord mere, kord maismaa poole. Eesti eelis on see, et maismaa kerkib meil viimase jääaja liustike sulamise ja surve vabanemise tulemusena siiani. Suurt ohtu vee alla jääda pole.