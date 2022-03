Esimene asi on see, et olen terve elu Tähtvere pargi kõrval elanud, park oli meile väga hea staadion. Siin ümber elas väga palju lapsi ja meil oli oma 40-pealine kamp, kellega seal mängisime. Juba see asukoht on selline, et umbes kuueaastaselt alates oli vabal ajal sport põhiline tegevus. Peamine pisik tuli muidugi perekonnast: ema ja isa olid spordifännid, ema oli peale sõda mitmeid aastaid Tartus teine-kolmas number tennises.