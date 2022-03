Vahepealsetel tundidel ei ole Inna Sulženkoga olnud võimalik ühendust saada ei telefoni ega veebivestluse teel. Ta Vilniuses õppiv poeg Ivan, kelle juurde Inna oma 9-aastast tütart sõja eest varju viib, vastas, et jah, ta emal ja õel on õnnestunud eile üle piiri saada. Kui kõik läheb hästi, jõuavad nad homme Vilniusesse. Isal tuli jääda Ukrainasse, kuna mehi üle piiri ei lasta.

Videol, mille Inna viimane kord jõudis saata, on nende reisiseltskonna kolm last, kes tervitavad Eestit ja hüüavad Inna ärgitusel «Au kangelastele!». See on tehtud eile hommikul enne piirile jõudmist viimases peatumiskohas, kus nad tänu lahketele kohalikele inimestele lastele öömaja said.