Linna esindajana linti lõikamas käinud abilinnapea Raimond Tamm avaldas lootust, et Lidli saabumine mitte üksnes ei avarada tartlaste ostuvõimalusi, vaid aitab ka hindu madalamal hoida. «Ka kaupluseketi edasine laiendamine avaldab kindlasti siinsele kaubandusturule jätkuvat olulist mõju,» sõnas ta. Teada on, et Lidl kavatseb Emajõelinnas lähiajal avada veel vähemalt kaks esindust.