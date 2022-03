Video ⟩ Sõja jalust pagev Inna Šulženko Ukraina-Poola piiril: peredest lahutatud mehed käivad ringi nagu hulkuvad koerad

Inna Šulženko ja ta kaaslased on sõitnud läbi kogu Ukraina. Nelja päevaga läbinud 900 kilomeetrit, selja taha jätnud Dnipri, Kropõvnõtskõi, Vinnõtsja, Strõi, Lvivi ning nüüd on jõudmas Medykasse. Vaid mõni kilomeeter. Aga keegi ei tea, kui kaua veel.

Inna Šulženko teekond läbi Ukraina. FOTO: kaart

Inna Šulženko mure eelseisva pärast on meeletu. Kõikide märkide järgi ei lasta üle piiri ta meest, kuna kõik mehed, kes on nooremad kui 60 aastat, saadetakse piirilt tagasi. Isegi altkäemaks ei aitavat.

Teepervedel näeb mahajäetud autosid. Naised ja lapsed on edasi Poola läinud, aga meestel on lõppenud nii bensiin kui ka raha, ja need autod lihtsalt seisavad.

«On väga palju üksikuid mehi, kel ei ole kuhugi minna,» kirjeldab Inna Šulženko. «Paljud tahavad sõdida ja sõdivadki. Aga kõik ei taha sõdida. Parema meelega teeniksid nad teisel pool piiri elatist oma perele, aga nad ei saa. Nad ei saa ka koju tagasi minna, sest kodu lihtsalt ei ole olemas. Kohtades, kus mehi sõjaväkke vormistatakse, on järjekorrad. Kõiki ei võeta, kõigile ei jätku varustust ega relvi. Peredest lahutatud mehed käivad ringi nagu hulkuvad koerad.»

Inna Šulženko teab, et nendegi perel ei oleks enam tagasiteed Dniprosse. Mõeldes teekonna peale, mille nad on läbinud, on ka üldse väga ebatõenäoline, et nad Dniprosse tagasi jõuaksid. Inna räägib veel, et tema ei taha jääda põgenikustaatusesse, ta ei taha elada kellegi kaela peal, vaid jätkata oma tööd heategevusorganisatsioonis Caritas ükskõik kas siin- või sealpool piiri.

Praegu on ta vormistanud endale Caritasest ametliku puhkuse. Kui tal õnnestub viia oma tütar Poola kaudu Vilniusesse, kus õpib ta poeg, tuleb ta tagasi, et aidata inimesi Lääne-Ukrainas.

Inna mõtleb veel kord 900-kilomeetrilisele teekonnale. Sireenidele, pommitamistele, komandanditundidele ja kontrollpostidele, mida neil on tulnud läbida kümneid ja kümneid.

Ta on näinud neil postidel vabatahtlikena ametis ukrainlasi, mehi ja naisi, relvadega ja ilma, lausa vanakesi, kes teevad oma tööd selle nimel, et kontrollida autosid ja dokumente, et edasi ei pääseks diversandid.

Inna ütleb veel kord: Ukraina rahvas on praegu ühtsem kui kunagi varem.

Inna meenutab toidujagamiskohti ja inimesi neis, kes igal viisil pommitatud linnadest põgenevaid kaasmaalasi toetavad.

Ja kuidas nad piiri lähedal autodesse tekke ja sooje rõivaid pakuvad. Ööd on veel väga külmad, ja keegi peab autos rooli taga alati olema, et järjekorda mitte käest lasta.

Ning milliseid nalju veel kuuleb! Üks starik (vanamees) ennustas Innale näiteks, et ärgu ta muretsegu, varsti on kodus tagasi.

Inna imestas, et kuidas siis.

«Kahe päeva pärast võtame Putini maha ja siis on kogu Moskva Ukraina,» vastas starik ja noogutas ta poole julgustavalt.

Inna Šulženko neelab taas pisaraid.