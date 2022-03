Tartu ülikooli raamatukogus on ligi neli miljonit teavikut. Kui lugeja soovib sealt ühte, oskavad Svea Kaseorg (esiplaanil) ja Olga Einasto paari minutiga tuvastada, kus see asub. Mõnikord oskavad öelda seda peast. Mis see siis veel on, kui mitte võim? FOTO: Sille Annuk