Igaüks aitab nii palju, kui jõuab. Nii on inimesed Ukraina heaks vaid mõne päevaga Punase Risti kogumispunktidesse toonud nõnda palju esmaabikaupa, et need täidaks vähemalt kakskümmend rekkaautot, sõnas humanitaarorganisatsiooni kommunikatsioonijuht Liis Ehrminger.