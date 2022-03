Kasakate juhile Bohdan Hmelnõtskõile on Kiievis püstitatud ratsamonument. FOTO: Efrem Lukatskõi/Ap/Scanpix

Venemaa soovib praeguse agressiooniga saada Ukrainat oma võimu alla. Seda on president Vladimir Putin põhjendanud ja õigustanud televisioonis ning esitanud sealjuures omamoodi arusaamu ajaloost. Tartu ülikooli üldajaloo osakonna juhataja, uusaja professor Mati Laur teab, et Venemaa on pööraselt suure enesehinnanguga silma paistnud varemgi.