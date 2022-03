Programmi üks algatajaid on sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu juhataja Kairi Tilga. Tema hinnangul annab erinevate valdkondade esindajate toomine ühe laua taha hea võimaluse tugevdada raamatukogude koostööd teiste sektoritega ning mõelda üheskoos, kuidas aidata kaasa sellele, et realiseerida raamatukogude potentsiaal võimestada kogukondi ning nügida Eesti arutelukultuuri.

Raamatukogude aasta võimaldab ühiskonnas laiemalt avada raamatukogude rolli olla igas suuremas ja väiksemas kogukonnas just see koht, mis toob inimesed kokku maailma asju arutama. «Dialoogiks on vaja usaldust ja neutraalset õhkkonda,» märkis raamatukogude aasta üks juhte Liina Veldre.