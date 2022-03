Pildid ⟩ Raekoja platsi uisuväljaku hooaeg sai tänasega läbi

Jõululinna programmijuht Ragnar Kekkonen selgitas, et praegu ei ole teada, kui kaua uisuplatsi lahtimonteerimine aega võtab. Kõik sõltub ka suuresti ilmast. «Jää tuleb ära lõhkuda, et torud kätte saada, torude all on kile ja kile all on omakorda liiv ning liiva on seal 800 tonni,» selgitas Kekkonen. Et liiv on läbi külmunud, siis selle äravedamiseks peab hunnik uuesti lahti sulama.