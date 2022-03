Tartu ülikool asutas Ukraina üliõpilaste toetuseks stipendiumifondi

Ülikooli rektor Toomas Asser ütles, et meie kohus on pakkuda Ukrainast Tartu ülikooli õppima tulnud üliõpilastele igakülgset tuge selleks, et nad tunneksid end turvaliselt nii praegusel ääretult raskel ajal kui ka tulevikule ja õpingutele mõeldes.