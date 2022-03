Lõuna päästekeskuse juht ja kriisikomisjoni esimees Margo Klaos selgitas, et esimene info põgenike saabumisest Eestisse jõudis päästeametini laupäeval. «Koostöös Tartu linnaga loodigi valmisolek evakuatsioonikoha kiireks avamiseks Turu tänava spordihoones. Koht on valmiduses võtma vastu 200, või vajadusel rohkemgi, inimest,» selgitas Klaos.

Kriisikomisjoni erakorralisel istungil lepiti kokku, et omavalitsused kaardistavad oma territooriumil asuvad võimalikud püsivad elukohad, kuhu saab saabuvaid sõjapõgenikke pikaajalisemalt elama suunata. Info Ukraina põgenikele abi osutamise kohta on leitav veebiaadressil Teabematerjal Ukraina kodanike võimaluste kohta Eestisse tulla ja siin viibida on kättesaadav kodulehel kriis.ee. Sealt leiab info nii eesti, ukraina, inglise ja vene keeles. «Juhtisime tähelepanu, et oluline on jagada materjale ka omavalitsuse kodulehel,» sõnas Klaos.