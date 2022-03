Maailmas on seda Mõkola Leontovõtši teost, mille aluseks on ukraina rahvaviis, esitanud pealkirja «Carol of the bells» Kollomi andmeil nii klassikalise muusika interpreedid kui ka pop-roki muusikud. Seda on olnud kuulda paljudes filmides ja telesaadetes. Kollom on oma seade tegemisel saanud inspiratsiooni ka originaalsest rahvaviisist ja Eestis mitu menukat tuuri teinud Ukraina vokaalseksteti ManSaund interpretatsioonist.