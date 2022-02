Kohe Venemaa suuremahulise Ukrainasse sissetungi esimesel päeval avaldasid linnavolikogu liikmed tahet Ukrainat toetada. Saatsingi sama päeva õhtul laiali volikogu istungi kutse ning meie Ukrainat toetava avalduse teksti. Praeguseks on olukord muutunud ja ei ole ka. Sama on olukord sedavõrd, et Vene agressioonis pole juba 2014. aastast peale midagi üllatavat – sõda on käinud sellest ajast peale, mil okupandid tungisid Krimmi ja osasse Ida-Ukrainast.

Uus on see, et demokraatlik maailm on ometi ärganud, nähes nüüd oma silmaga Kremli avalikku agressiivsust ja režiimi inimvihkajalikku nägu.

Et uus rünnak kujuneb ohvriterohkeks, oli aimata juba kohe neljapäeval, aga nüüdseks on veelgi selgem, et tegemist ei olnud lühikese planeeritud hoiatusrünnakuga, vaid massiivse sõjakäiguga, kus pigem saadetakse lahingusse uusi jõude, kui hoogu maha võetakse.

Venemaa ja tema liitlane Valgevene on muutunud avalikult paariariikideks. Venemaa president on oma skisofreenilise ajaloodoktriini ehitanud Venemaa kui rahutooja kuvandile, keelates samas sõna rahu ning lauset «Ei sõjale!» isegi kasutada – selle eest viiakse inimesi otse tänavalt ja kodudest vangi.

Venemaa politsei võitleb oma kodanikega ja sinikollaste õhupallidega laste käes… Sõnade ja tegude lahknemisest ei saagi olla karikatuursemat ja selgemat pilti!

Suur isamaasõda on olnud Vladimir Putini ideoloogias aukohal. On nõutud moraalse hegemooni staatust Saksa natsiriigi purustamises teises maailmasõjas. Sellest ideoloogiast on võrsunud ka praegune rünnak sõltumatu Ukraina riigi vastu.

Vene rahvas on pidanud ennast vabaduse toojaks, aga nüüd ründab tema riik meeletus vihas oma vennasrahvast. Praegune Venemaa on toonud rahu asemel Euroopale hoopis sõja – ajalugu kordub farsina!

Lõpuks ometi on ka Venemaast kaugemal asuvate riikide valitsused mõistnud, et Ukraina rahvas kaitseb praegu oma maa kõrval ka kogu Euroopat, tervet maailma, selle demokraatiat ja rahu.

Täna nõuab Tartu linnavolikogu üksmeelselt Venemaalt tema agressiooni kohest lõpetamist. Nõuame agressiooni lõpetamist ka Valgevene režiimilt, kes samuti on Ukrainale kallale tunginud. Nõuame sõja vallapäästjate ja teiste sõjakurjategijate karmi karistamist. Toetame igati Ukraina rahvast ses ebavõrdses võitluses ja pakume igakülgset abi mahus, mida saab Tartu omavalitsusena pakkuda. Samuti kutsume Eesti Vabariiki toetama Ukrainat igakülgselt, ka sõjaliselt.

