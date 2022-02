Kas viimase nädala sündmused on toonud kaasa huvi Kaitseliitu astuda?

Seda on märgata, et huvi Kaitseliiduga ühinemise vastu on kasvanud. Ma praegu küll ei oska täpset statistikat ses osas ütelda, kuid siin-seal on kuulda, et huvi on üles näidatud. Ka mulle helistasid eile mõned vanad tuttavad, et uurida Kaitseliitu astumise kohta.

Mis on Kaitseliidu ülesanne praegusel hetkel?

Teeme seda sama, milleks meid on ellu kutsutud, ehk panustame riigikaitsesse läbi vabatahtlikkuse. See tähendab, et teeme plaane, harjutame ja oleme valmis.

Kas Kaitseliidul oli eelinfo selle kohta, et sel nädalal Ukrainas sõjaks läheb?

Tegelikult ei olnud. Oleme samas inforuumis, nagu muu maailm. See tuli ka meie jaoks üllatusena. Ootasime ja lootsime, et see asi deeskaleerub ja laheneb rahulikult. Aga läks teisiti.

Kas on plaanis lähiajal läbi viia ka mõningaid suuremaid õppusi?

Teeme õppusi koguaeg. Harjutamine ja kokkukäimine käib tavapärases rütmis edasi. Kaitseliitlaste väljaõppe on üsna intensiivne, eraldi mingit õppust korraldada ei ole plaanis. Ohutase Eestis on praegu sama, see tähendab, et otsest sõjalist ohtu Eestile ei ole.

Samas Ukraina president Volodimir Zelenskõi on välja öelnud, et neil on vaja relvajõudu ja ka sõjalise ettevalmistusega mehi. Näha on, et eestlased soovivad väga Ukrainat aidata. Kuidas teie suhtute sellesse, kui Eesti mehed soosivad vabatahtlikult Ukrainasse rindele appi minna?

Minu isiklik seisukoht on see, et loomulikult, kes tahavad aidata, võivad seda teha, aga riikliku seisukohta ei otsusta mina. Riik on juba abi osutanud ja mitte ainult humanitaarabi, vaid saatnud ka relvastust. Nagu me lahingkroonikast näeme, siis relvaabi on juba läinud asja ette.

Aga kas teie hinnangul oleks vaja saata ka Eestist mehi rindele?

See on poliitiline otsus. Mina ei saa teha üleskutset, et läheme ja teeme, see peab olema Eesti riigi otsus.

Kuidas teile tundub, kas Eesti jääb sõjast puutumata?

Ei oska öelda. Need mõtted on kõik ühe teise mehe peas kinni. Tükk aega käis ju vaidlus selle üle, kas Venemaa ründab Ukrainat või ei. Ühed ütlesid, et unustage ära, see on mõttetu sõda ja Venemaa ei tee seda, teised ütlesid, et Venemaa kindlasti ründab Ukrainat. Tänaseks on teada, et viimane ennustus oli õige.

Samas on näha, et Venemaa on kogu oma jõu suunanud Ukrainasse, mis tähendab seda, et meie piiri taga on meid ohustavaid vägesid vähem. Sellest loogikast lähtuvalt võib öelda, et ei ole tõenäoline, et Venemaa meid ründab.