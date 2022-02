Bigbank Tartu peatreener: olen Balti liiga võiduga rahul, kuid kõige tähtsam võit on veel laual

Tartu Bigbank peatreener Alar Rikberg ütles, et kõik ei läinud mängus nii nagu pidi ja finaal oli närvilisem kui poolfinaal, kuid tabloo lõplik seis on kiiduväärt. «Vastane pani kohe alguses survet ja eks oli teada, et nende võimalus on risk. Kui risk õnnestub, siis on hästi, aga kui ei, siis tulevad vead. Ja nii täna läkski,» rääkis Rikberg. Ta lisas, et meeskond suutis alguses targalt vastu pidada ning kui oma mäng käima saadi, läks kõik juba lihtsalt. «Siis tulid juba seeriad ja oli lust, mida tahakski kogu aeg näha,» kinnitas ta.