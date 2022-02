Umbes 20 minutilise jalutuskäigu kaugusel vestles Kasianczuk Vostotšnõi linnarajooni elanikega ja sai teada, et seal ei ole elektrit ja keskkütet ja puudub mobiiliühendus. Vene väeosad olid tulistanud mitmelasulise raketiheitja Gradiga .

Kiievi väljaanne NV teatas, et kannatada sai kolm inimest ja et õnneks oli tulistamise ajal lasteaed inimtühi. Kasianczuk märkas täna, et raketituli oli niitnud ka raagus puude latvasid. Pihta saanud hoonete juures tegutsesid veel keskpäeval Ukraina sõjavõelased ja politseinikud.