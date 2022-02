Pildid ja video ⟩ Raadioajakirjanik pani Tartu raeplatsil oma Vene passi põlema

Smirnoff on küll Venemaa kodanik, kuid rahvuselt on ta hoopis ersa, kes kuuluvad soome-ugri rahvaste sekka. «Olen ugri-mugri, nagu teiegi,» sõnas ta. Ka on tal hõimunimi, Aris Külmoja. «Aga Vene passis on minu nimi Anton Smirnoff,» sõnas ta. «Aga sellest ei ole mul enam lugu,» lõi mees käega ja viitas söestunud passile, mis selleks hetkeks juba raeplatsi munakivi sillutisel vedeles.

Ta lisas, et palju Vene kodanikke on temaga sama meelt. «Näha on, et praegune Putini «erioperatsioon» lendab ikkagi vastu taevast, loodan, et Putin on Venemaa viimane imperialistlik valitseja,» sõnas ersa rahvusest mees. Ta sõnas, et Venemaa rahvas on võimuvahetuseks valmis. Temavanused ehk kolmekümnendates eluaastates inimesed ning ka nooremad ei pea Putini režiimi millekski.