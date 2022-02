Heategevusorganisatsiooni Caritase töötaja Inna Śulźenko on saatnud sõja kahel esimesel päeval Tartusse teateid oma elust Dnipros. Dnipro on Donetski ja Luganski isehakanud rahvavabariikide naabruses oleva Dnipropetrovski oblasti keskus. Inna Śulźenko päriskodu on tegelikult Luganskis.

Täna hommikul ütles ta, et eelmine öö oli vaikne, aga see tunne ja see vaikus olid kohutavad. Ta magas linnuund. Sõja esimese päeva hommikul sai tabamusi ju ka Dnipro, täpsemalt linnas asuv sõjaväeosa, mis on Inna Śulźenko kodu lähedal.

«Боже храни Украину и всех ее жителей!» kirjutas ta nüüd, just hommikul. Jumal, kaitse Ukrainat ja kõiki selle elanikke, tähendab see.

Maa pealt keldrisse. FOTO: Inna Śulźenko

Eile käis Inna Śulźenko oma sõbrannat vaatamas ja leidis ta keldrist, kuhu too oli sisse seadmas moosi- ja kompotipurkide kõrvale magamisasemeid ning tassis sinna kanistrites vett.

«Me vaidlesime tükk aega, kas sellisest varjendist võib tõelise raketirünnaku ajal abi olla või mitte,» ütles Inna Śulźenko.

Inimestel on kergem pingele vastu panna, kui nad saavad midagi teha.

Dnipro näib praegu liiklusest tühi. Üksikud autod, väga harv bussiliiklus. Kel vähegi võimalus, on pakku pugenud. Päeval kogunevad inimesed siiski pikkadesse järjekordadesse pangaautomaatide taha, kust korraga saab välja võtta kindla summa raha. Järjekorrad on ka apteekide juures, mis veel on avatud. Paljud toidupoed on suletud.

Eile õhtul pimedas võis mööda maanteed näha liikumas Ukraina sõjaväe pikka autokolonni. Ukraina armee koondab end riigi keskosas ja seab end valmis.