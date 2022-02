Venemaa rünnaku esimese päeva hommikul, 24. veebruaril saatis Inna Šulženko Tartusse koduaknast tehtud pilte ja videosid, kus on näha esimeste raketirünnakute plahvatused ja majade kohale tõusnud suitsulondid. Sama päeva ennelõunal tuli tal hiljuti põetud tõsise haiguse tõttu käia tervisekontrollis. Alles õhtul hilja sai ta uuesti kontakti võtta.

«See oli Dnipro linna 4. haigla, suur hospital, kus ma protseduuril käisin,» rääkis Shulzhenko neljapäeva õhtul. «Nägin, et patsiente kirjutatakse massiliselt haiglast välja, haigla valmistub evakueerumiseks.»

Naine rääkis ka, et tema mees käis autot tankimas ning et korraga anti vaid 20 liitrit. Lisaks jutustas ta, kuidas nende Caritase meeskond käis ka just neljapäeval Luganski oblastis paiknevas Rubižnes ja Severodonetskis, et viia sinna sütt, toiduaineid, arstimeid.

Dnipro, Lugansk, Severodonetsk, Donetsk, Zaporižžja. Et tajuda lähedust ja kaugust. FOTO: kaart

«Nad olid väga hirmul, me tõime sealt paarkümmend inimest ära Dniprosse,» ültes Inna Šulženko. «Üks sotsiaaltöötaja kahe lapsega elab nüüd minu töökabinetis. Meil ei ole sisepõgenikke kuhugi panna. Nii nagu Ukraina ei olnud valmis 2014. aastal sisepõgenike aitamiseks, nii ei ole ta valmis selleks ka praegu.»

Neljapäeval kehtestati Dnipros komandanditund. See tähendab, et kella 22st kuni kella kuueni hommikul on inimestel keelatud viibida tänavail ja avalikes kohtades; kui neil just ei ole eriluba või kui nad ei täida tööülesandeid, kuuludes oblastinõukogusse, politsei-, liikluspolitsei, kaitsepolitsei või Ida-Ukraina relvajõudude üksustesse.

Otsus Dnipropetrovski oblastis komandanditunni sisseviimise kohta. FOTO: Erakogu

Inna Šulženko ütles, et see, mida veel väga kardetakse, on marodöörlus. Inimesed ei julge oma kodu maha jätta. Nad on ka hirmul, et keegi varastab maja eest nende auto ära.

Komandanditund kehtib vähemalt 30 järgmist päeva.

Elanikele on jagatud pommivarjendite nimekirjad. Koolid ja lasteaiad on suletud. Õpetajad elavad seda kõike väga üle. Inna tütar käib kolmandas klassis. «Kui see on su elus esimest korda, siis see ongi hirmus.»

Inna Šulženko saatusega inimestel, kes 2014. aastal alanud sõja tõttu on Luganskist või Donetskist põgenenud, paistab see kõik kuidagi lihtsam. Nad on karastunud. Aga kui paljud inimesed üle terve Ukraina kogevad seda esimest korda elus!

Inna Šulženko kinnitas, et temal tõesti paanikat ei ole. «Kuidagi imelikult rahulikuna tunnen end. Annan endale aru, et kuidagi tuleb jälle hakkama saada. Ja siis teen seda, mida olen teinud varem: aitan inimesi, see motiveerib.»

Ta rääkis viimases videovestluses palju ja otsekui paisu tagant, ei pidanud pikki pause. «Aga see on täpselt niisama, nagu see algas meil Luganskis 2014. aastal. Algul pommitati relvaladusid, sõjaväeosasid. See algas nüüd täpselt samamoodi. Sa saad aru, et mitte midagi teha ei ole, taipad vaid, et tulla saab veel hullem,» kirjeldas ta.

Kui Inna Šulženko sai Luganskist Zaporižžje poole tulema 2014. aastal viimase rongiga, siis nüüd on tõele au andes siiski palju ka teisiti. «Nüüd näen, et tabamuse on saanud peaagu kõik Ukraina suured linnad. Nüüd ma küsin, kuhu on inimestel minna? Meie maa võetakse ära! Ma mõtlen ja imestan, kuidas küll meie seni kiidetud tugev Ukraina armee ei märganud neid õhurünnakuid, ei suutnud neid tõrjuda, ei tabanud ära seda momenti. Venemaa on saanud endale Krimmi, Luganski ja Donetski... Nüüd juba on võetud Kherson, varsti võidakse võtta Zaporižžje, siis Harkiv... Venemaa võtab ja võtab ja võtab, ja kogu maailm nagu ootaks ja vaataks seda pealt. See on nii ebaõiglane. See tunne, mis mind valdab, ei ole mitte hirm, vaid kodutus, see on veel hirmsam. Aga kui Venemaa võtab ära Ukraina, siis asub ta haarama ka järgmisi tükke nendest maadest, mis Ukrainaga piirnevad...»

Inna Šulženko 19-aastane poeg lahkus Ukrainast 2016. aastal ja õpib praegu ühes Vilniuse kolledžis. «Poeg veenab meid, et tulgu me Leetu. Aga me ei tea, kas me jõuaks kohale. Jah, me oleme dokumendid kokku pannud, jah, meil on üks osa asju pakitud. Aga mis meid tee peal ootaks? Kuhu me päriselt jõuaksime,» küsis ta.

On üks asi, mis on Inna Šulženko meelest «вздорово!» ehk suurepärane. Nimelt aina vähem kohtab ta eda sõnul neid ukrainlasi, kes vene keeles räägivad. Inimesed tahavad kõnelda oma emakeeles. «Enam ei ole ka selliseid jutte, et las Putin tuleb ja võtab meid siis endale. Kui on, siis on need väga üksikud juhud.»