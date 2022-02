Erakonna Eestimaa Rohelised uus juht, 23-aastane Johanna Maria Tõugu on elanud Tallinnas, Pärnus ja Hamburgis, kuid leiab, et Tartu on hea koht, kus lõpuks kanda kinnitada. Ülikooliõpingute kõrvalt soovib ta erakonda tüürida järgmistel valimistel nii kaugele, et erakond saaks riigilt rahalise toetuse.