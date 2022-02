Sügisel asusid välistudengitena aastaks Tartu ülikooli õppima filipiinlane Hazzar Reyes, kolumblane Denisse Avella ning Lõuna-Koreast pärit Jayeon Seo.

Kõik kolm tõdesid, et neile meeldib Eestis väga, eriti siinne kultuur ja inimesed. Samuti leidsid nad, et siin on turvaline ja võrreldes kodumaaga ehk rahulikum õhkkond. Seda enam oli neil täna põhjust raeplatsile tulla, et ära kasutada seda ühekordset võimalust, tähistada koos eestlastega Eesti Vabariigi aastapäeva.

Samas püsivad neilgi mõttes täna Ukrainale langevad pommid ning tõdemus, et Venemaa on Eesti naaberriik. Hazzar Reyes sõnas, et see tõsiasi teeb enim muret tema vanematele. «Kodused on mures ja ikka helistavad, et kus ma täpselt asun ja kuidas seal on. Olen öelnud, et kõik on hästi,» rääkis ta.

Denisse Avella nõustus murega, kuid ütles, et tema tunneb end siin turvaliselt. Ta lisas, et tajub, et eestlased on ühtekuuluv ning kaitsevõimeline rahvas. Ka Jayeon Seo hinnangul tasub praegu olla rahulik.

Välistudengid Sara Aidin (vasakul) Graydaa Eid (keskel) ja Abbas Mansoua tähistavad raeplatsil Eesti Vabariigi sünnipäeva. FOTO: Henn Uuetoa