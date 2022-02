Kaitseliidu Tartu malev jagas rivistusel välja kümneid teenetemärke ning autasusid. Esimest korda tänati lisaks kaitseliitlastele ka nende perekondi ja lähedasi. Seda seetõttu, et riigikaitse algab eelkõige riigikaitsja perekonnast, tema vanematest.

Kaitseliitlaste sõnul on täna pigem pidupäev, olgugi et seda varjutavad sündmused Ukrainas. Seda enam on aga näiteks nooremseersant Mait Küti sõnul oluline näidata, et Eesti hoiab ühte ja meie kaitsejõud on valmisolekus. Ta lisas, et ka noored ning lapsed tunnevad huvi kaitsetehnika vastu, mida uudistajatele täna tutvustati.

Kui Raekoja platsil tuli lavale Nedsaja Küla Bänd ning algas rahvapidu, läks nii mõnelgi meel rõõmsaks ja jalg hakkas tatsuma.

Näiteks leidis Terje Ertel, et täna ongi eelkõige põhjust tähistada. «Tuleb ainult positiivselt mõelda ja loota, et kõik läheb hästi,» sõnas ta. Heli-Marie Palmiste soovis Eestile, et me tunneks rõõmu, oleks positiivsed ning julged.