Kohtusin Innaga 2015. aasta kevadel Zaporiźźjes, kui ta oli Eesti Pagulasabi üks Ukraina-poolseid kaastöötajaid; naine, kes ise oli 2014. aastal Ukrainas alanud sõja tõttu rindelähedasest piirkonnast põgenenud, ja asus aitama teisi, kel sealt minna kuhugi ei olnud.

Praegu elab Inna Shulzhenko Dniepro üürikorteris, kus teda täna hommikul kell 6.22 äratasid pommiplahvatused.

Inna avas Facebooki, ja leidis oma lapse klassi lastevanemate listis pildid arvatavasti sellestsamast plahvatusest ja vestluse.

FOTO: ekraanikuva

«Krasnopolje...»

«Seal on sõjaväebaasid.»

«Viimase tunni jooksul on üle meie lennanud 5 hävitajat.»

«Ma palun teid, pange kokku kõik oma tähtsad dokumendid. Ja säilitage rahu!»

Need on esimesed sõnumid, mida Inna jagab mulle, kui olen teda veebivestluses tervitanud ja küsinud, kuidas temaga on.

«Сегодня немого назвать утро добрым,» ütleb ta. «Утром проснулись как в 2014.»

Hommikutervitus on nende keeles «Head hommikut!». See hommik ei ole Ukrainale hea. Kaugel sellest. Täna hommikul ärkas Inna, nagu oleks taas aasta 2014. Innal on tulnud juba ühel korral oma kodu sõja tõttu maha jätta.

Praegu ütleb ta, et esialgu jäävad nad paigale. Innal on kaks last, 19-aastane poeg ja 9-aastane tütar.

Siis kaob ta mul levist ära.

Mõtlen, ukrainlastel peaks olema näiliselt ka tavaline hommik. Kaugeltki mitte pidupäev nagu Eestis, aga argipäev, mil neil on vaja minna kas tööle ja kooli või ette võtta midagi muud, varem plaanitud asju.

Ma ei tea, mida Inna oma perega parasjagu teeb ja mida tunneb. Otsib kokku ehk dokumente, pakib asju? Või ootab, nagu vestluses arvas.

Siis saan Innalt uusi pilte, tehtud varahommikul korteri aknast, ja video, taustal Inna enda ja ta mehe ärevad hääled. Videos kõlab plahvatus, linnuparv tõuseb õhku.

Siis saan teada, et Inna on läinud välja. Tal on ees mingi käik polikliinikusse või haiglasse, protseduurile. Tee pealt tänavalt saadab ta pilte järjekordadest, mis on pangaautomaadi ja apteegi juures. Päike paistab, ilm on ilus.

Järjekord Dnipro linnas apteegi taga. FOTO: Erakogu foto

Siis läkitab video, mille taga kõneleb, et igal pool on järjekorrad, inimesed ostavad vett. Videos on näha, kuidas kaks vastutulijat kannavad kahevahel rasket kotti.

Ma küsin, kas ma võin seda kõike, mida Inna minuga täna hommikul rääkis ja mida näitas, Eesti lugejatega jagada. Märgin, et meil on täna Eesti Vabariigi aastapäev ja suur püha, aga kõik eestlased räägivad omavahel Ukrainast. Ja üks jalgrattur sõitis mööda Tartu linna tänavat, Ukraina lipp lehvimas kõrgel sabas.

Inna soovib palju õnne Eesti riigile, ja ütleb mulle: «Muidugi võid kulla, Aime!»