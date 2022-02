Pärast Eesti vabariigi hümni kõnelenud linnapea Urmas Klaas toonitas vabaduse tähtsust ning luges kokku päevi, mil Eesti on saanud olla vaba. «Tänaseks on meie riik olnud vaba 85 päeva kauem, kui ta on olnud okupeeritud,» sõnas Klaas.