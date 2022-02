Enne pärgade asetamist kõlas mitu kõnet. Esimesena rääkinud linnavolikogu esimees Tõnis Lukas alustas Ukrainas toimuvast, viidates Venemaa presidendile kui haigele inimesele. Ka rõhutas ta, et me ei saa lubada Eesti valitsusse erakondi, mille liikmete hulgas leidub neid, kes tõsimeeli räägivad, et hoopis Ukraina ründas Venemaad.

Emajõe äärde kogunenud inimeste seas oli tajutav masendunud meeleolu. Arutati paljuski just Ukrainas toimuvat. «Teen täna näo, et tähistan ja võtan ka pitsi viina, aga kuklas on hirm,» sõnas näiteks tartlane Kevin Kanarbik. Ta lisas, et kuigi sõjaoht oli tema jaoks teada tõsiasi juba varemgi, tuli talle siiski üllatusena, et see just täna juhtus, meie vabariigi sünnipäeval. «Meil on tarvis kindlameelsust ja usku. Täna on kõige õigem aeg tunda ühtekuuluvust ja jätta kõrvale kõik erimeelsused,» arvas ta.