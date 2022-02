Taaralinna meeskond on hooaja eel teinud mitmeid täiendusi, näiteks on tiimi toodud Eesti koondislane Sander Puri, ka ühinesid Viljandi Tulevikust Gerdo Juhkam ning Tanel Lang. Samas on mängijaid ka lahkunud – Flora noppis nii meeskonna suurima väravaküti Tristan Koskori kui ka Mihkel Järviste. Muutuste valguses esitleski meeskond eile uue koostööpartneri AS Carring salongis värsket meeskonda ning tutvustas hooaja eesmärke.