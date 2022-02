Homme on sünnis kiita ja tänada. Selleks me õieti vabariigi aastapäeva tähistamegi, et mitte jätta vabaduse, omariikluse ja julgeoleku teemade mõtestamist juhuse hooleks. Nügime ikka üksteist kordki aastas argiprobleemide vahel oma riigi paremaid külgi märkama ja tundma pisutki tänu nende otsuste eest, mis seni on targasti langetatud.