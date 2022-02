Kiri ⟩ Tänan moodsa tänava murede märkamise eest

Mind ajab selle moodsa tänava puhul tigedaks see, et teeme uhked parkimisalad ja tuled ja viled, aga mitte keegi ei muretse selle pärast, mis talvel saab. Et kas keegi lükkab need parkimiskohad lahti, kas keegi lükkab jalakäijale tee sisse ja kas keegi lükkab lasteaedade (seal on kaks lasteaeda kummalgi pool teed) ülekäigurajad lahti ja puhtaks? Ei lükka. Pole kellegi mure.