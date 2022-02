Lugege «Sood», Oskar Lutsu «Sood»!

Lugejateenindajal Aimi Tedre­salul (esiplaanil) on seljas täiskomplekt Nõo kihelkonna rõivaid, mis küll ei ole tema isiklik varandus, vaid laenatud. Aga kuna üle kogu Eesti on niisugune üleskutse raamatukogutöötajaile kõlanud, siis püüdis ta parimat. Rahvarõivad muudavad enesetunnet küll, ütles Aimi Tedresalu. «Ma teen suure uhkusega oma tööd ja saan vastutasuks lugejailt komplimente,» rääkis ta. Tema selja taga seisavad (vasakult) Reelika Pukk, Luule Ahu, Merje Lukk, Elle Kasemets ja Doris Diana Orr. Igaüks neist leidis garderoobist pidulikke rõivaid, mida kombineerides esile tuua kolme värvi: sinist, musta ja valget. Rahvarõivas on kallis ja kõigil neid lihtsalt pole.