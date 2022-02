«Ma olen ääretult tänulik,» ütles Tiina Teder. «Ma olen püüdnud oma tööd teha täie pühendumisega ja teinud seda sellepärast, et meil oleks lihtsam ja kergem, et me ei nakatuks Covid-viirusesse, ja põhirõhku oleme hoidnud riskirühmadel, me oleme püüdnud seda teha maksimaalse pingutusega, ja kõikide inimestega, kes on olnud minu meeskonnas...»

Küsimuse peale, mis on olnud selle aasta ja kahe kuu jooksul, mil Eestis inimesi on vaktsineeritud, kõige raskem, vastas Tiina Teder, et kõik need ületunnid, mida on tulnud teha ja mida paljud teised töötajad on teinud, see on füüsiliselt olnud kõige raskem.

«Aga samas, kui me näeme, et see läheb inimestele korda, et nad saavad abi... See tähendab, nendega rääkimine, nende veenmine ja nõustamine ning vaktisneerimine ise, kui see inimese jaoks on olnud sujuv ja mugav, kui nad on rahule jäänud, siis see on olnud kõige suurem tänu meile.»

Tartu ülikooli kliinikumis on süstitud alates 27. detsembrist 2020. aastast kuni praeguse ajani 175 000 doosi vaktsiini. Kuigi huvi vaktsineerimise vastu on viimasel ajal vähenenud, ei kaota Tiina Tedre sõnul nende tiimis keegi lootust, ja nad on kättesaadavad kõikidel nädalapäevadel, kas siis L. Puusepa 8 majas asuvas vaktsineerimiskeskuses või Kvartali ostukeskuses. Vaktsineerida saab nii aega broneerides kui ka ilma.

Küsimuse peale, kas midagi oleks nüüd tagasivaadates võinud teha teisiti ja paremini, vastas Tiina Teder, et nad oleksid veel rohkem pidanud rõhuma olulistele tervisemometidele, mis vaktsineerimine annab. Et see aitab rasket haigestumist vältida, et nii saab haiglakoormust paremini jagada ning plaanilist ravi ja normaalset elu jätkata.

«Neid sõnumeid, mis ühiskonnale jagati, oli vastandlikke. Ja tagasivaates oleks ehk saanud paremini teha küll... Ehk veelgi rohkem oleksime pidanud sõna andma meedikutele neis küsimustes,» ütles ta.

21. veebruari hommiku seisuga oli Eestimaa haiglates 620 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Tartu ülikooli kliinikumis oli neid 83. Neist 77 Covid-19 nakkusosakondades ja kuus intensiivravis.

Sama seis oli haiglaravis eelmise aasta novembri teises pooles ja detsembri algul, ja kõik olid suures hirmus, kui kõrgeks tõusevad need numbrid jõulude ajaks. Haiglaravi numbrid tollal kasvasidki veel tublisti, ning kõikide märkide järgi kasvavad ka praegu.