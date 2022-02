Üks neist, kes laua peale aina topsides uusi hapukurke, banaani või rosinaid ladus ning joogipoolist pakkus, oli Aileli Kukk. Ta oli koos sõbrannadega esimest korda Tartu maratonil sel kujul abis 1995. aastal ning tänavu uuesti platsis.

«See on äge sündmus, kus kohal olla. Ja sõitjad on tõesti väga sõbralikud, mõni üksik kurtnud ainult, et kisell pole päris õige,» rääkis Kukk. Kuigi mustikakisell oli tõesti tänavu vedelam, eelistasid suur osa saabujatest just sellega ennast turgutada. «Esimesed kiired sõitjad ei võtnud meilt midagi, nüüd on peatujad näljasemad ja eks lõpu poole aina tihedamaks läheb,» rääkis ta. Kuke sõnul on meeleolu sõitjatel olnud hea ja suuri kukkumisi ega vigastusi pole tema näinud.

Toitlustajate kõrval soojendasid ennast lõkke ääres Tartu maratoni suusaabi pakkujad, kellel oli selja taga varuks erinevaid suusakeppe ja suuski. «Tegelikult väga palju abistama polegi pidanud, mäletan ikka raskemaid aastaid. Peamiselt murdub keppe ja mõnel üksikul ka suusk, aga siiani ei ole keegi uutest ilma jäänud ning on saanud edasi sõita,» rääkis Arne Tilk. «Eks ilmaolud on täna suusatamiseks ühed keerulisemad, ikkagi värske lumi ja sulailm, põhi oli hommikul üsna jäine ja kõva,» lisas Tilk.

Samas ta kinnitas, et sellised peavadki olema õiged maratoni olud, et suusatajad saaksid selle tunde ja kogemuse kätte. «Minu jaoks on sellel sündmusel olemine nagu diagnoosi saamine. Olen suusatreener ja suusataja ning see käib eluga kokku,» muigas ta.