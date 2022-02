66-aastane Milvi Holm jälgis veidi pärast kella kümmet hommikul Tehvandi staadionil stardikoridori, et olla tunnistajaks oma poja sõidule. Ta ise läheb starti 31 km distantsil koos pojapojaga ning teeb seda elus esimest korda. Ta esimesed muljed olid rõõmsad. «Siin on ikka nagu laulupidu, väga võimas!» ütles Holm.

Kui palju on ta valmistunud? Holm tunnistas, et tegelikult pole ta liiga palju trenni teinud, kuid suusatamas käib Vooremäel ja Tähtveres. «Väiksest peale on suusatada meeldinud ja kõige parem olen ma ikka alati olnud laskumisel,» kinnitas Holm.

2074. numbri all on end kirja pannud Jaan Rebane, kes on juba 13 korda suusamaratonil osalenud. Tema on rajaoludega rahul ja sõiduks igati valmis, kuid ütles, et esimest korda osalejatele võib värske lumi raskusi valmistada. «Mina ise olen sõitnud distantsi läbi umbes seitsme tunniga, aga võib-olla täna õnnestub isegi kuue tunniga hakkama saada,» lisas Rebane. Eraldi trenni pole ta teinud ükski kord, mees hoiab end muul moel vormis, näiteks käib ka talvel rattaga tööle.

Osaleja Kadri Sild pidi vahetult pärast starti pausi tegema, sest suusakepp läks pooleks. Kiire telefonikõne sõbrannale aitas ning peagi võis näha sõidutee äärest mäest alla jooksmas tema kaasaelajat, kes uue kepi kohale toimetas. «See oli nüüd küll elu kiirem jooks,» kinnitas sõbranna ning sõit võis jätkuda.

Mõnel teisel tuli aga asjad kiiremini kokku pakkida, sest murdunud suusaga finišisse ei jõua. «Mina sõitsin täiesti rahuliku südamega ja siis keegi kõrvalt ütles, et sul on suusk katki,» rääkis Urmas Männisalu, kes ennast esimeseks katkestajaks pidas. «Kahju! Viis aastat on need suusad vastu pidanud, ei saagi aru, mis juhtus. Eelmisel aastal tegin just oma parima aja.»

Lisaks varustuse muredele võis näha raja ääres kiirelt toimetamas ka meditsiinitöötajaid, sest juba oli ühel sõitjal käsi kaenlas ja sõit igal juhul lõppenud. Meedikute abiga toimetati ta vaevaliselt kiirabiautosse abi saama.