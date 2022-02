Tänavu on muutunud ka maratoni finišijoone asukoht ning teenistuste paiknemine. Enne finišit kahte viimast kurvi enam pole ning finišisirge on üle 200m pikk. Eestlastest on meeste seas favoriit eelmise aasta võitja Mart Kevin Põlluste, kuid kohal on ka 4 varaemat Tartu maratoni võitjat: kahel korral võidutsenud Anders Aukland (NOR), 2006. aasta võitja Stanislav Rezac (CZE), 2018. aasta võitja Antoine Auger (FRA) ja 2019. aasta kiireim Niko Koskela (FIN). Lisaks on rajal veel 135 eliitsportlast Visma Ski Classics Pro Touri sarjast.