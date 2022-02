Siberis sündinud eestlased on kokkutuleku korraldanud varem kahel korral. Esmalt möödunud aasta kevadel, siis sügisel.

Nii tollal kui nüüd on selle üheks eestvedajaks olnud Liidia Post. Post rääkis, et aasta eest oli kogukond ligi paarikümne pealine, nüüd läheneb see aga sajale. ERMis toimunud kokkusaamisele oli registreerunuid nimelt 86. Ligi 40 olevatki olnud täitsa uued tutvused.