Kahel viimasel aastal jäid lastesõidud lumepuuduse või koroonapiirangute tõttu ära. Tänavu on aga piirangud leebemad ja lumekatte paksus piisavalt hea, et ka kõige pisemad said täna starti minna. Starte oli kümme – alguses kolmeaastased, siis neljased ja nii üha edasi kuni 12-aastaste ja vanemateni välja. Peale finišijoone ületamist sai iga võistleja ka medali ning Limpa mahlajoogi.