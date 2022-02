Tartu meeskonna lootsi Nikolajs Mazursi hinnangul tõi edu parem kaitsemäng. «Mõlemad meeskonnad mängisid väga füüsilist mängu. Võitsime tänase mängu kaitsega. Neljandal veerandil tegime vaheltlõikeid, saime kiirrünnakutest punkte ja edu sisse. Rünnaku poolel olime täna aga rabedad ja ei teinud alati õigeid otsuseid. Aga nagu selliste mängude puhul ikka, siis võidupunktid on peamised,» sõnas Mazurs.