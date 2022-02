«Kursus on väljakutseterohke, aga väga huvitav ja mitmekesine. Kolleegid Eestist ja teistest riikidest on olnud väga sõbralikud ning professionaalsed,» ütles Poola kadett Filip Mare. Ta lisas, et Poolas on talvel sarnased tingimused ning kursusel omandatud teadmised tulevad kasuks ka seal.