Tänavu on sünnipäev ka Tartu potivabrikul Ahjutarve, mis saab 185. aastaseks. Praegune omanik Annes Andresson (paremal) koos pottsepa Siimon Talvistega näitavad, et ahjupotte toodetakse töökojas siiamaani. FOTO: Sille Annuk

Pott ja ahi. Linnas keskküttega üles kasvanud ullikese jaoks käivad need kaks asja kokku ainult juhul, kui mängus on kõhutäide. Siiski on tervelt keskaja lõpust selge, et ahjupott pole ainult toidupada, vaid ka hiilgav kivimaterjal, millest laduda korralik ahi. Selline pottahi annab paljudes kodudes sooja tänapäevani.