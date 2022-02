Ehkki tänavad on kõikjal klaasjalt libedad, lõppes sel nädalal linnas libedusetõrjeks mõeldud killustik. Probleemi peamine põhjus peitus selles, et materjali tarnivat ettevõtet Eesti Keskkonnateenused tabas koroonaviiruse laia leviku tõttu terav tööjõunappus.

«Graniitkillustiku puudust praegu Tartus ei ole, kuid probleem on olnud selle vedamisega,» selgitas linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak. «Praeguseks on lahendus leitud – seni ühe brigaadiga konteinereid täitnud Eesti Keskkonnateenused on suutnud tööle panna ka teise brigaadi ning kahe päevaga lubatakse ring kõigile linnas asuvatele konteineritele peale teha.»