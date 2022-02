Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 põhiprogrammi avalikuks tehtud esimeses osas on 25 ettevõtmist ehk projekti, millest mõne keskmes on Tartu või selle osa, näiteks Toomemägi, mõni ulatub aga füüsiliselt Euroopa mitmesse linna ja virtuaalselt üle kogu maailma kohtadesse, kus on internetiühendus. Korraldajate eesotsas on sihtasutuse Tartu 2024 juhatuse liige Kuldar Leis.