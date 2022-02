Tartu ülikooli kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku ülemõde Kaire Jugar alustas õe tööd paarkümmend aastat tagasi just hematoloogiaosakonnas, kus ta tegeles palju lastega. Eile oli samas osakonnas ravil kaks vähihaiget last, üks noorem kui kümme ja teine vanem kui kümme aastat. Õnneks on nii, et vähki haigestuvad lapsed harva.