Tartu linn on Modern Mobility loodud tarkvaraplatvormi VEDAS testinud alates 2021. aasta novembrist Tiksoja, Vorbuse ja Kardla piirkonna nõudluspõhise ühistranspordiga. Teenus on inimeste poolt hästi vastu võetud ning nüüd soovitakse tulevikutranspordi arendamisel astuda uus samm, katsetades tänavu aprillis selle teenuse osutamisel isejuhtivat autot Lexus RX450h.



«Teenuste arendamine koostöös ettevõtete ja ülikooliga on linna jaoks väga hea võimalus. Isejuhtivad nõudluspõhised sõidukid saavad tulevikus loomulikuks osaks meie ühistranspordisüsteemist ning seetõttu on mõistlik juba täna pilootprojektide elluviimisega tehnoloogiate testimisele ja arendamisele kaasa aidata,» ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm.



Kokku mahub isejuhtivasse autosse kolm reisijat ning testperioodil viibivad autos ka turvajuht ja operaator, kes tagavad sõidu ohutuse. Sõitjatelt küsitakse eelnevalt nõusolekut isesõitva ühistranspordi kasutamiseks ning kõik huvilised saavad endast teada anda linna tasuta infotelefonil 1789. Projekti käigus liidestab Modern Mobility VEDAS nõudetranspordi haldamise infosüsteemi isejuhtiva auto juhtimissüsteemiga, mistõttu reiside tellimises Vorbuse piirkonna elanikele midagi ei muutu.



«Oleme väga põnevil, et näha kuidas isejuhtivad sõidukid Vorbuse inimeste teenindamisel hakkama saavad. Sellega astume sammu lähemale teenuse täiesti automaatseks muutmisel,» ütles Modern Mobility tegevjuht Pirko Konsa.



Modern Mobility jaoks pole see esimene kord isejuhtivate sõidukite katsetamisel. Augustis testiti Tartus koostöös AuveTech OÜ-ga isejuhtivat muuseumibussi, mida tartlased ka aasta teo konkursil esile tõstsid.



Modern Mobility nõudluspõhise transpordi valdkonna juht Tanel Talve avaldas heameelt, et koostöölepingu on sõlminud tugevad oma valdkonna asjatundjad. «Kõik lepingu osapooled tegutsevad selle nimel, et muuta inimeste liikuvuslahendused turvalisemaks, mugavamaks ning vajadustele paremini vastavaks. Praktika on tõe kriteerium, mistõttu tunnustame Tartu linnavalitsust, kes on heaks eeskujuks innovatsiooni arendamisel just läbi praktiliste tegevuste. Ühtlasi saame läbi sellise koostöö anda oma panuse nii Eesti kui ka rahvusvahelise seadusandluse arendamisse, et see vastaks kiirele tehnoloogilisele arengule ning inimeste liikuvusvajaduste muutumisele,» ütles Talve.



Mobiilsuslahendusi arendav ettevõte Modern Mobility asutati aastal 2018. Perioodil 2019- 2021 on läbi viidud viis isejuhtivate sõidukite pilootprojekti nii Eestis kui välisriikides. Autonoomne ühistransport on Modern Mobility eestvõttel reisijaid teenindanud ka Tallinnas Kadriorus ja Ülemiste Citys ning ka Kreeka linnas Lamia. Ettevõtte loodud nutika transpordi haldamise tarkvara VEDAS kasutatakse Tartus ja Saaremaal nõudluspõhise ühistranspordi teenuse pakkumisel.