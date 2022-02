Hukkus ka põder. Alupere lisas, et pärast kokkupõrget paiskusid mõlemad masinad eri teepooltele kraavi ja sulgesid avariikohas ühe sõidusuuna. Sõiduauto purustused olid sedavõrd suured, et päästjad pidid hukkunud mehe sõidukist välja lõikama. Samuti tuli päästjatel kõrvaldada veoauto süttimisoht, sest tolle kütusepaak oli hakanud lekkima. Kraavi voolas umbes 100 liitrit kütust, millest teatati keskkonnaametile.

Politsei selgitas, et mõlema auto juhil oli juhtimisõigus ja sõidukite rehvid vastasid nõuetele. Veokijuht oli kaine. Sõiduauto roolis olnud mehe kainus selgitatakse ekspertiisis.



Õnnetus juhtus teelõigul, kus suurim lubatud kiirus on 90 kilomeetrit tunnis. Tegu on pika sirge ja hea nähtavusega teelõiguga. Teekate oli õnnetuse hetkel kuiv ning libedust ei olnud. Seda kummalisemaks võib pidada tõsiasja, et maantee 13. kilomeetril on raskeid liiklusõnnetusi juhtunud ka varem. «See oli juba mitu aastat tagasi, kui Viljandist pärit isa ja poeg täpselt samas kohas hukkusid,» teadis rääkida mees, kes oli reede ennelõunal sündmuspaigal liiklusummikusse takerdunud. «Tol korral põhjustas õnnetuse roolijoodik, kes vastassuunda kaldus,» teadis lisada teine mööduja.