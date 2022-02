Tartu maakohtu andmeil esitas Joovikas 18. jaanuaril kohtule võlgniku pankrotiavalduse. Kaks päeva hiljem määras kohus Joovikale tähtaja 14 päeva avalduse puuduste kõrvaldamiseks, kuid et Joovikas seda ei teinud, keeldus kohus avaldust pankroti väljakuulutamiseks menetlusse võtmast ja tegi 7. veebruaril sellekohase määruse. Kui see on jõustunud, võib Joovikas esitada kaebuse Tartu ringkonnakohtule.