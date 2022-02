Tartu noorsootöö keskus valiti aasta noortekeskuseks

Keskuse direktor Margit Kink kommenteeris, et edu taga on eelkõige suurepärane meeskond. Ta lisas, et tänu lisavajadustega noorte kaasamise projektile on keskuses tööl viipekeelne noorsootöötaja ja Euroopa solidaarsuskorpuse viipekeelne vabatahtlik Armeeniast. Võrgustikutöö puhul tõstis Kink esile nii Eesti-sisese kui ka rahvusvahelise koostöö, mis loovad võimaluse keskuse töötajatel jagada oma häid praktikaid ning õppida ka ise teistelt oma ala spetsialistidelt.