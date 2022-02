«Tean teda seoses kalapüügiga, käisime koos tihtilugu Peipsi peal kalal,» ütles kalamees Marko Mesi. «Henrico oli alati positiivne ega lasknud tujul langeda ka kehvema saagi puhul.»



Mesi lisas, et Henrico oli enamasti see, kes tuli esimesena kohale ja läks minema viimasena, ka kehv ilm seganud seda kirglikku kalameest. «Alles laupäeval veetsime koos aega ja veel mõni tund enne õnnetust leppisime kokku, et läheme mootorsaanidega sõitma. Väga ebaõiglane on see elu,» sõnas Mesi.



Miks Henrico mootorsaan tol saatuslikul õhtul teelt välja kaldus, on veel selguseta. «Eks seal lähedal olid tuisuvaalud, mida pole sõites eriti näha ja võimsa masinaga sõites polegi palju vaja, kui saan juhi ootamatult seljast maha võib visata,» märkis ka ise mootorsaaniga sõitev Marko Mesi.



Õnnetuse täpsemad üksikasjad on alles selgitamisel. Ekspertiisis selgub nii saani sõidukiirus kui ka selle juhi kainus või joove. «Teada on, et saanil sõitnud mees kiivrit ei kasutanud, ta sai kokkupõrkes puuga raske peakahjustuse ning suri saadud vigastusse kohapeal,» teatas Tartu politseijaoskonna liiklussüütegude juhtivuurija Aare Sulg. «Sündmuskohal kogutud info annab aluse kahtlustada, et saani kiirus oli õnnetuse juhtudes suur. Oluliselt suurem sellest, millega juht konkreetsete tee- ja ilmastikuolude juures hakkama saanuks.»



Sulg lisas, et ka maastikusõidukite juhid peavad olema tähelepanelikud, kained, omama juhtimisõigust, kasutama kaitsevarustust, arvestama teiste inimestega ja kinni pidama liiklusseadusest, et omalt poolt teha kõik selleks, et sõit ei lõppeks traagiliselt.