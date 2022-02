9. klassi 1. septembril ütles õpetaja meile klassijuhatajatunnis: «On kahte sorti tarkust – teadmiste tarkus ja südametarkus. Ja tähtsaim on see viimane.» See oli kõige tähtsam asi, mida ta meile jagas ja mis mul kogu elu meeles püsib.

Samuti soovitas ta tolles tunnis: «Käige koolis. Siis on õpetaja leidlik ja paneb teile kolme. Kui te koolis ei käi, ei saa teile keegi kolme panna, sest teid pole siin.» Naersime selle peale, aga elu näitas, et see oli õige – välja kukkusid need, kes ei käinud koolis.