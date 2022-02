Et talvepealinn kunagi taas Tartumaaga liidetakse, on Otepää vallavanema Jaanus Barkala meelest täiesti mõeldav. FOTO: Margus Ansu

Tartu ja Otepää side ulatub kaugemale, kui arvata võiks: veel möödunud sajandi esimesel poolel oli Otepää Tartumaa osa. Kuid ega uued piirid lähedust kaotanud ole, hingamine on neil kahel linnal ikka üks. Pühajärve ääres üles kasvanud Otepää vallavanem Jaanus Barkala (48, Isamaa) on just seda meelt.